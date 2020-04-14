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14 апреля • обновлено в 06:23
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Пожары в Чернобыле: движения воздуха показали на карте

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По состоянию на вечер 13 апреля пожары, которые разгорелись в Чернобыльской зоне, не увеличились и не вызвали повышения радиационного фона.

Об этом заявили в Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности. Также появилась карта перемещения загрязненного воздуха 14 апреля.

По данным специалистов, в Киеве концентрации цезия-137, зафиксированные оборудованием мобильной лаборатории радиационной разведки, по крайней мере, на 2 порядка ниже установленных радиационно-гигиеническими регламентами допустимых уровней и не несут радиологической угрозы.

Движения воздуха с Чернобыля показали на карте

Движения воздуха с Чернобыля показали на карте

"Даже по самым консервативным расчетам, вероятные индивидуальные дозы внутреннего облучения, вызванные этими временными повышениями, не могли бы превысить 0,01 мкЗв при годовом лимите эффективной дозы облучения 1000 мкЗв (1 мЗв). Этот расчет осуществлялся, исходя из консервативного предположения о том, что условное лицо непрерывно дышало воздухом с повышенной относительно фоновой концентрацией цезия-137 с 05 по 13 апреля. Учитывая радиологическую ситуацию, никаких дополнительных мер по радиационной защите за пределами зоны отчуждения пока предпринимать не нужно", – заверили в институте.

Радиации нет? Движения воздуха с Чернобыля показали на карте

Скриншот

Радиации нет? Движения воздуха с Чернобыля показали на карте

Скриншот из карты

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Чернобыльская зона
Место
Украина
Тег
Чернобыльская АЭС
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