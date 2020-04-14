Радиации нет? Движения воздуха с Чернобыля показали на карте

По состоянию на вечер 13 апреля пожары, которые разгорелись в Чернобыльской зоне, не увеличились и не вызвали повышения радиационного фона.

Об этом заявили в Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности. Также появилась карта перемещения загрязненного воздуха 14 апреля.

По данным специалистов, в Киеве концентрации цезия-137, зафиксированные оборудованием мобильной лаборатории радиационной разведки, по крайней мере, на 2 порядка ниже установленных радиационно-гигиеническими регламентами допустимых уровней и не несут радиологической угрозы.

Движения воздуха с Чернобыля показали на карте

"Даже по самым консервативным расчетам, вероятные индивидуальные дозы внутреннего облучения, вызванные этими временными повышениями, не могли бы превысить 0,01 мкЗв при годовом лимите эффективной дозы облучения 1000 мкЗв (1 мЗв). Этот расчет осуществлялся, исходя из консервативного предположения о том, что условное лицо непрерывно дышало воздухом с повышенной относительно фоновой концентрацией цезия-137 с 05 по 13 апреля. Учитывая радиологическую ситуацию, никаких дополнительных мер по радиационной защите за пределами зоны отчуждения пока предпринимать не нужно", – заверили в институте.

Скриншот

Скриншот из карты

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 апреля член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической.

Ведь, по его словам, огонь уже добрался города Припять и вскоре может перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.

А сотрудница "Энергоатома" Наталья Дегтяренко показала страшные кадры пожара, который уже вплотную подошел к конфайнменту атомной станции и 5 энергоблока.

В свою очередь, советник главы МВД Антон Геращенко и ГСЧС заверили, что никакой угрозы для ЧАЭС и хранилищ ядерных отходов сейчас нет.

Кроме того, Национальная полиция задержала уже второго поджигателя Чернобыльской зоны.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал