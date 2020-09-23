Пожар в новостройке под Киевом: стала известна вероятная причина

Obozrevatel Кияни 10:46, 23.09.2020 Обновлено: 11:07, 23.09.2020

Пожар в многоэтажном доме на Софиевской Борщаговке, под Киевом, вероятно, возник во время попытки разжечь камин.

В пресс-службе ГоСЧС Украины в Киевской области OBOZREVATEL уточнили, что в результате возгорания пострадал мужчина.

"Пожар начался в одной из квартир, где, по предварительным данным, хозяин разжигал камин. После огонь перекинулся на рядом расположенные квартиры", – рассказали спасатели.

Возгорание началось 23 сентября, в 5:25. По состоянию на 9:40 пожар на площади 300 кв. м. был локализован. К тушению были привлечены 36 спасателей и семь единиц техники ДСНС.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Софиевской Борщаговке, под Киевом, утром 23 сентября загорелся шестиэтажный дом, пожар перекинулся на кровлю.

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