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Пожар в новостройке под Киевом: стала известна вероятная причина

Obozrevatel
Obozrevatel
Кияни
5,7 т.
К тушению были привлечены 36 спасателей . Источник: dtp.kiev.ua

Пожар в многоэтажном доме на Софиевской Борщаговке под Киевом, вероятно, возник во время попытки разжечь камин.

В пресс-службе ГоСЧС Украины в Киевской области OBOZREVATEL уточнили, что в результате возгорания пострадал мужчина.

"Пожар начался в одной из квартир, где, по предварительным данным, хозяин разжигал камин. После огонь перекинулся на рядом расположенные квартиры", – рассказали спасатели.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Софиевской Борщаговке под Киевом утром 23 сентября загорелся шестиэтажный дом, пожар перекинулся на кровлю.

УкраинаКиевпожар
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