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19 марта • обновлено в 19:23
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Пожар в Киеве сейчас попал на фото и видео

3.1т
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В Киеве произошел пожар, который вызвал сильную задымленность в районе проспекта Науки.

Местные жители говорят, что в районе пожара находятся какие-то старые склады, сообщает "Киев оперативный" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Черный дым столбом до неба: в Киеве пожар попал на фото и видео

"Дым столпом в прямом смысле слова со стороны проспекта Науки. Местные говорят, что там находятся какие-то старые склады", – сказано в сообщении.

Отмечается, что на место прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Черный дым столбом до неба: в Киеве пожар попал на фото и видео
Черный дым столбом до неба: в Киеве пожар попал на фото и видео

Как сообщал OBOZREVATELна заброшенном военном заводе "Радикал", который часто называют "ртутной бомбой" Киева, произошел мощный пожар.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина Киев
Тег
пожар
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Ждём новый ТРЦ....
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