Черный дым столбом до неба: в Киеве пожар попал на фото и видео

В Киеве произошел пожар, который вызвал сильную задымленность в районе проспекта Науки.

Местные жители говорят, что в районе пожара находятся какие-то старые склады, сообщает "Киев оперативный" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

"Дым столпом в прямом смысле слова со стороны проспекта Науки. Местные говорят, что там находятся какие-то старые склады", – сказано в сообщении.

Отмечается, что на место прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал OBOZREVATELна заброшенном военном заводе "Радикал", который часто называют "ртутной бомбой" Киева, произошел мощный пожар.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!