Черный дым столбом до неба: в Киеве пожар попал на фото и видео

В Киеве произошел пожар, который вызвал сильную задымленность в районе проспекта Науки.
Местные жители говорят, что в районе пожара находятся какие-то старые склады, сообщает "Киев оперативный" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).
"Дым столпом в прямом смысле слова со стороны проспекта Науки. Местные говорят, что там находятся какие-то старые склады", – сказано в сообщении.
Отмечается, что на место прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщал OBOZREVATELна заброшенном военном заводе "Радикал", который часто называют "ртутной бомбой" Киева, произошел мощный пожар.
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