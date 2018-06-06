Масштабный пожар в Чернобыле: в полиции раскрыли информацию по поджогу

В полиции пока нет фактов, которые бы доказывали версию умышленного поджога травы, в результате чего возник крупный пожар в Чернобыльской зоне неподалеку от Рыжего леса.

В комментарии OBOZREVATEL спикер ГУ ЧП в Киевской области Николай Жукович сообщил, что рассматриваются две возможные версии возникновения пожара в зоне отчуждения, кроме самовозгорания.

"Основное на что мы смотрим это то, что это может быть и техническая причина, а может быть занесение постороннего огня. Техническая, это в плане могла ехать какая-то машина без искрогасителя на поле, могла искра оттуда упасть, а автомобиль поехать дальше. Мы говорим , что есть разные очаги, в разных местах, но по одной дуге прошли. Элементарно могла проехать машина, или какая-то другая причина быть, вот мы и выясняем", - сообщил он.

Что же касается найденных факелов на месте пожара, Жукович подтверждает этот факт, однако сообщает, что эта находка не является причиной пожара.

"Да, мы их нашли, их нашли в 3 км от первой зоны возгорания, но они даже не были подожжены, они использовались железнодорожниками для смазывания соединений железнодорожных путей. Говорить о том, что есть факелы, которыми совершили поджог, у нас оснований нет", - заявил спикер полиции Киевской области.

Сейчас, по его словам, никаких подтверждений относительно умышленного поджога пока нет, полиция опрашивает всех, кто мог находиться там в этот период, или рядом, и в рамках этого открыто уголовное производство, собираются показания.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, радиационный фон в Чернобыльской зоне, где накануне вспыхнул масштабный пожар, находится на безопасном уровне.