Появилось видео с женщиной, носившей ребенка по Киеву в сумке

В Киеве прохожие заметили женщину, которая носила двухмесячного ребенка в клетчатой сумке.

Как сообщает Telegram-канал "Одесса INFO", женщина сама из Одессы. Очевидцы обратили внимание, как около подземки они вынимает ребенка из большой сумки и кладет его обратно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Была вызвана полиция, женщину задержали. Она заявила, что была в парихмахерской.

Правоохранители забрали ребенка из сумки до выяснения всех обстоятельств.

"В целом у нее 6 детей. Вот такие у нас есть мамы", – говорится в сообщении.

Telegram H_Ukraine

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