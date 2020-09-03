Появилось видео с женщиной, носившей ребенка по Киеву в сумке

Женщина носила младенца по центру Киева в клетчатой сумке.
В Киеве прохожие заметили женщину, которая носила двухмесячного ребенка в клетчатой сумке.
Как сообщает Telegram-канал "Одесса INFO", женщина сама из Одессы. Очевидцы обратили внимание, как около подземки они вынимает ребенка из большой сумки и кладет его обратно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Была вызвана полиция, женщину задержали. Она заявила, что была в парихмахерской.
Правоохранители забрали ребенка из сумки до выяснения всех обстоятельств.
"В целом у нее 6 детей. Вот такие у нас есть мамы", – говорится в сообщении.
Telegram H_Ukraine
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