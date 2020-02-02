Появилось видео момента убийства известного врача в Киеве. 18+

Появилось видео убийства известного врача в центре Киева.

Запись с камер видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный".

Жертвой оказался пластический хирург, руководитель клиники DMK Ukraine, эксперт GEP DMK International Андрей Сотник. Об этом сообщил его коллега Виктор Сысоенко в Facebook.

Как сообщила полиция Киева, неизвестный мужчина после убийства забрал у жертвы пакет и убежал. Мужчина скончался на месте от полученных ранений.

Убийство врача в Киеве Эспрессо

Убийство врача в Киеве Эспрессо

Убийство врача в Киеве Эспрессо

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