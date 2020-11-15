Появилось видео и детали штурма ресторана "Гавана" в Киеве

Правоохранители составили административный протокол на администрацию ресторана "Гавана" в Киеве, который пришлось брать штурмом 14 ноября из-за работы во время карантина.

Как сообщается на сайте полиции Киева, установлено, что ресторан, несмотря на карантин, работал в обычном режиме и принимал посетителей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Когда в заведение приехали журналисты, между съемочной группой и администрацией возник словесный конфликт, в ходе которого работник заведения ударил корреспондента. После этого съемочную группу закрыли в ресторане и не выпускали", – говорится в сообщении.

На требования полиции открыть дверь, прекратить работу заведения и выпустить журналистов, в течение часа администрация и охрана не реагировали. Поэтому работники спецподразделения силой открыли двери ресторана и зафиксировали правонарушение.

Полиция вывела всех посетителей из заведения и составила на директора административный протокол по ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также следователи начали уголовное производство по ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Задержаны двое работников заведения – 1982 и 1989 года рождения. Решается вопрос об объявлении им о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, полицию в ресторан "Гавана" вызвали активисты "Стоп коррупции". Правозащитника, который вызвал полицию, сотрудники заведения ударили в лицо.