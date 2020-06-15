Появилось видео ДТП в Киеве, в котором сбили полицейскую

Появилось видео ДТП, в котором на проспекте Палладина Киева пострадала инспектор патрульной полиции.

На опубликованной записи в YouTube показано, что в автомобиль Hyundai врезался в машину марки Nissan, а последний протаранил авто полиции. В результате столкновения авто совершило наезд на полицейскую, которую зажало между машинами.

ДТП в Киеве

Также на видео показано, что при столкновении пострадал и мужчин, которого Nissan протащил на капоте, и его также зажало между авто. На помощь поспешили полицейские и водители проезжающих мимо машин, которые помогли пострадавшему выбраться.

Напомним, что авария произошла 14 июня на столичном проспекте Палладина. Пострадавшую полицейскую с открытым переломом правой голени, закрытым перелом левой голени, травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 8 июня на киевском проспекте Победы произошла крупное ДТП с летальным исходом.