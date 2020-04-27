В сети появилось видео конфликта между правоохранителями и заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Владимиром Слончаком, который перерос в драку.

Кадры появились в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook. Видео было снято на полицейский регистратор. На нем слышно, что чиновник говорил нервно, повышал голос (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

"Чего ты вы*буешься, неЕ быкуй, бл*ть! Давай посмотрим, какие ты две машины пропустил! Включай, бл*ять, камеры, куда ты смотришь?", – говорил Слончак.

На видео зафиксировано, что Слончак вышел из авто и начал приставать к инспектору патрульной полиции, а затем вообще набросился на него с кулаками. Чиновника задержали, а милиционеру вызвали скорую и госпитализировали с травмой.

Напомним, на улице Льва Толстого правоохранители остановили автомобиль Mercedes, чтобы сделать замечание водителю, который забыл включить фары. За рулем находилась депутат Киевсовета и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко. Также в салоне находился Слончак.

Костенко отказалась от прохождения любых тестов на состояние опьянения.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее OBOZREVATEL писал, что известно о депутате Киевского городского совета Людмиле Костенко, которая был за рулем автомобиля с заместителем главы КГГА, задержанного за драку с патрульными.

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