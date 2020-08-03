В сети появилось первое видео из бизнес-центра "Леонардо", где 3 сентября мужчина захватил в заложники сотрудницу Universal Bank.

Попасть внутрь здания удалось журналисту Vesti.ua Валентину Банных. Ролик размещен на канале издания в Telegram. По его словам, не всех людей эвакуируют из БЦ, многие продолжают работать.

"В банке вообще все хорошо, никого не эвакуировали, как говорят многие СМИ, туалеты работают, все работает, никого не эвакуировали", – сказал журналист.

Видео: vesti.ua

Появилось первое видео из БЦ "Леонардо", где террорист удерживает заложницу Telegram / vesti.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил в заложники сотрудницу "Универсал Банк", который расположен в помещении бизнес-центра "Леонардо" . Террорист угрожал взорвать учреждение.