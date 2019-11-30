Появилось новое видео с водителем, который разбил 12 авто в Киеве

В сети опубликовали видео задержания столичными патрульными полицейскими водителя автомобиля Mazda, который во время бегства от патрульных повредил 12 авто.

Соответствующее видео выложило сообщество dtp.kiev.ua на странице в Facebook под которым рассказали новые подробности о преследовании автомобиля.

"По предварительной информации, во время преследования водитель автомобиля Mazda совершил столкновение со служебным автомобилем Skoda, вследствие чего он столкнулся с автомобилем Audi. После ДТП беглец продолжил движение и столкнулся с еще двумя автомобилями - ZAZ и Toyota".

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL , в 2019 году в дорожно - транспортных происшествиях на дорогах Украины погибли 2716 человек.

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