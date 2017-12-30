"Повально ломаются": в Киеве пожаловались на "эпидемию" с терминалами

В Киеве начали массово "ломаться" терминалы для оплаты по безналичному расчету.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Сергей Наумович.

"В Киеве повально "ломаются" терминалы для оплаты по безналичному расчету. Где-то 50% розничных магазинов уверяют, что имеются "технические проблемы", - написал он.

Новости В Киеве вспыхнул громкий скандал вокруг магазина известной торговой сети

"Очень неудобно. Приходится идти искать банкоматы. Часто возле банкоматов очереди. Некоторые банкоматы уже пустые", - посетовал блогер.

Как сообщал "Обозреватель", недавно в Киеве популярный магазин техники угодил в скандал.