Людей выносили на руках: спасатели раскрыли детали "кипящего ада" в Ocean Plaza

Потоп в киевском ТРЦ Ocean Plaza произошел в результате прорыва теплосети на улице Антоновича, 174.

Как сказано в заявлении пресс-службы главного управления ГСЧС в Киеве, в результате ЧП произошел подрыв асфальтового покрытия.

"В результате в образованное отверстие частично попало маршрутное такси. Получив информацию о событии, в 20:38 на место выехал дежурное подразделение 27-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели эвакуировали из маршрутного такси 4 пассажира, а также 3 граждан с рядом стоящего троллейбуса, который оказался в паровой завесе", – сказано в сообщении.

Новости В Киеве в известном ТРЦ ребенок упал с высоты второго этажа

"Горячая вода из теплосети попала также в "Ашан" и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Людей эвакуировали. Спасатели лично вынесли на руках из помещения 6 человек. Информация о пострадавших уточняется", – рассказали в ГСЧС.

Представитель Киевоблводоканала сообщил, что в результате ЧП пострадали 9 человек, они получили легкие ожоги. Людям предоставили медицинскую помощь.

Замглавы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев отметил, что жители района не останутся без теплоснабжения. Магистраль будет подключена к другому источнику.

Он подчеркнул, что "аварийной магистраль не считалась, все проверки перед этим она проходила". Причиной ЧП он назвал гидравлические испытания.

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza facebook.com/DSNSKyiv

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza facebook.com/DSNSKyiv

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza facebook.com/DSNSKyiv

Эксклюзивные фото OBOZREVATEL с места ЧП можно посмотреть тут.

Как писал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева на месте книжного и вещевого рынков Петровка может появиться новый ТРЦ.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!