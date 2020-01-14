Потоп в Ocean Plaza: прорыв трубы оказался уже третьим за несколько лет. Фото и видео

Прорыв теплосети возле киевского ТРЦ Ocean Plaza, что случился вечером 13 января, стал уже третьим аналогичным масштабным ЧП за последние годы.

В КГГА уже сообщили, что прорыв теплосети произошел из-за гидравлического испытания. При этом чиновники заверили, что киевляне не останутся зимой без теплоснабжения.

Отметим, что ЧП произошло на улице Антоновича, 174. А в 2014 году аналогичная авария случилась на той же улице напротив ТРЦ. Тогда из-за прорыва теплосетей обрушился асфальт на проезжей части. Из-за аварии на несколько дней было ограничено движения транспорта на участке.

Прорыв трубы в 2014 году Facebook

Обвал дороги Facebook

Дорогу затопило Facebook

Обвал дороги в 2014 году Facebook

Также в мае 2016 года около Ocean Plaza снова прорвало трубопровод горячего водоснабжения. Из-за прорыва волна горячей воды вырвала люк и выбила стекла в маршрутке с пассажирами. В результате ЧП дорогу залило кипятком.

Прорыв трубы в 2016 году Twitter

Дорогу залило кипятком Twitter

Прорыв трубы Twitter

Обвал дороги Twitter

Обвал дороги в 2016 году Twitter

Поврежденная маршрутка Twitter

Поврежденная маршрутка Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL:

Из-за аварии теплосети в Голосеевском районе Киева, в результате чего кипятком затопило торговый центр Ocean Plaza, в полиции начали уголовное производство.

В Департаменте здравоохранения Киева OBOZREVATEL рассказали, что в больницах находится 5 пострадавших, которых ошпарило кипятком из-за прорыва трубы у Ocean Plaza.

Эксклюзивные фото OBOZREVATEL с места ЧП можно посмотреть здесь.

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