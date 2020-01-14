Потоп в Ocean Plaza: прорыв трубы оказался уже третьим за несколько лет. Фото и видео

Прорыв теплосети возле киевского ТРЦ Ocean Plaza, что случился вечером 13 января, стал уже третьим аналогичным масштабным ЧП за последние годы.
В КГГА уже сообщили, что прорыв теплосети произошел из-за гидравлического испытания. При этом чиновники заверили, что киевляне не останутся зимой без теплоснабжения.
Отметим, что ЧП произошло на улице Антоновича, 174. А в 2014 году аналогичная авария случилась на той же улице напротив ТРЦ. Тогда из-за прорыва теплосетей обрушился асфальт на проезжей части. Из-за аварии на несколько дней было ограничено движения транспорта на участке.
Прорыв трубы в 2014 году
Обвал дороги
Дорогу затопило
Обвал дороги в 2014 году
Также в мае 2016 года около Ocean Plaza снова прорвало трубопровод горячего водоснабжения. Из-за прорыва волна горячей воды вырвала люк и выбила стекла в маршрутке с пассажирами. В результате ЧП дорогу залило кипятком.
Прорыв трубы в 2016 году
Дорогу залило кипятком
Прорыв трубы
Обвал дороги
Обвал дороги в 2016 году
Поврежденная маршрутка
Поврежденная маршрутка
Как сообщал OBOZREVATEL:
Из-за аварии теплосети в Голосеевском районе Киева, в результате чего кипятком затопило торговый центр Ocean Plaza, в полиции начали уголовное производство.
В Департаменте здравоохранения Киева OBOZREVATEL рассказали, что в больницах находится 5 пострадавших, которых ошпарило кипятком из-за прорыва трубы у Ocean Plaza.
Эксклюзивные фото OBOZREVATEL с места ЧП можно посмотреть здесь.
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