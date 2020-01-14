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14 января • обновлено в 15:02
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Потоп в Ocean Plaza: прорыв трубы оказался уже третьим за несколько лет. Фото и видео

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Прорыв теплосети возле киевского ТРЦ Ocean Plaza, что случился вечером 13 января, стал уже третьим аналогичным масштабным ЧП за последние годы.

В КГГА уже сообщили, что прорыв теплосети произошел из-за гидравлического испытания. При этом чиновники заверили, что киевляне не останутся зимой без теплоснабжения.

Отметим, что ЧП произошло на улице Антоновича, 174. А в 2014 году аналогичная авария случилась на той же улице напротив ТРЦ. Тогда из-за прорыва теплосетей обрушился асфальт на проезжей части. Из-за аварии на несколько дней было ограничено движения транспорта на участке.

Прорыв трубы в 2014 году

Прорыв трубы в 2014 году

Facebook

Обвал дороги

Обвал дороги

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Дорогу затопило

Дорогу затопило

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Обвал дороги в 2014 году

Обвал дороги в 2014 году

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Также в мае 2016 года около Ocean Plaza снова прорвало трубопровод горячего водоснабжения. Из-за прорыва волна горячей воды вырвала люк и выбила стекла в маршрутке с пассажирами. В результате ЧП дорогу залило кипятком.

Прорыв трубы в 2016 году

Прорыв трубы в 2016 году

Twitter

Дорогу залило кипятком

Дорогу залило кипятком

Twitter

Прорыв трубы

Прорыв трубы

Twitter

Обвал дороги

Обвал дороги

Twitter

Обвал дороги в 2016 году

Обвал дороги в 2016 году

Twitter

Поврежденная маршрутка

Поврежденная маршрутка

Twitter

Поврежденная маршрутка

Поврежденная маршрутка

Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Из-за аварии теплосети в Голосеевском районе Киева, в результате чего кипятком затопило торговый центр Ocean Plaza, в полиции начали уголовное производство.

  • В Департаменте здравоохранения Киева OBOZREVATEL рассказали, что в больницах находится 5 пострадавших, которых ошпарило кипятком из-за прорыва трубы у Ocean Plaza.

  • Эксклюзивные фото OBOZREVATEL с места ЧП можно посмотреть здесь.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Потоп в Ocean Plaza Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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фил филька
фил филька
кстати и майдан уже третий за несколько лет))
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Гоша Злой
Гоша Злой
фил филька, иди щец полакай
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