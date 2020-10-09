Пострадавшие от взрыва на Позняках выдвинули требования Зеленскому. Видео

Жители многоэтажки на Позняках в Киеве, в которой летом произошел взрыв, обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В видеообращении, которое опубликовала одна из пострадавших Марина Писаненко, говорится, что большинство обещаний для 40 пострадавших семей так и остались обещаниями даже через 3,5 месяца (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На сегодняшний день наши проблемы не решены. Решены только те вопросы, которые могли быть решены на уровне района... Экспертиза причин взрыва не проведена, а возможно, и не начата. Не определен виновник этой катастрофы. Дом, в котором мы проживали, не укреплен, мы не получили свои вещи", – заявила Писаненко.

По ее словам, права собственности на новые квартиры, выданные Офисом президента, имеют только три семьи из 40.

"Не все дома, в которых мы получили сертификаты, имеют почтовые адреса. Один даже не достроен. Выплата помощи от КГГА возможна только после получения права собственности. Нам в очередной раз обещают", – отметила представительница пострадавших.

Она добавила, что три пункта из пяти обещают решить на днях, но вопрос экспертизы и права собственности остается в подвешенном состоянии.

"Господин президент, возьмите нас под свой контроль", – призвала Писаненко Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL: