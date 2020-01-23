Пострадали тысячи: счета киевлян за коммунальные услуги попали в сеть

Личные данные и счета жителей Киева за коммунальные услуги оказались в открытом доступе в сети.
На это обратил внимание один из пользователей Facebook, опубликовав соответствующие скриншоты. Подробно о ситуации сообщает AiN.
Отмечается, что уязвимость обнаружили в сервисе онлайн-оплаты коммунальных услуг ГИВЦ (ГІОЦ), где по определенной ссылке были доступны все данные на оплату счетов киевлянами.
Счета киевлян за коммунальные услуги попали в открытый доступ
В частности, перебором числа в ссылке вида https://www.gioc.kiev.ua/XXX/XXX/XXX_id:999999 можно было получить такую информацию:
ФИО владельца квартиры;
площадь жилья;
количество человек, прописанных в квартире;
стоимость каждого из платежей по этому адресу;
платежеспособность владельца (наличие задолженности, субсидии и т. д.).
Помимо этого, можно было увидеть, какими провайдерами интернет и ТВ пользуется тот или иной человек.
Скриншот
Facebook/Шон Таунсенд
При этом в комментариях к посту киевлянина люди отметили, что такой уязвимости подвержены не только жители Киева, но и Одессы, поскольку киевский сервис ГИВЦ основан именно на одесском сервисе ГЕРЦ.
Скриншот
Facebook/Шон Таунсенд
Ко всему прочему, пользователи утверждают, что аналогичным образом номера счетов формируют и газовые компании, а также провайдеры кабельного ТВ и интернета. Следовательно, точно так же можно получать информацию и в других сервисах.
Скриншот
Facebook/Шон Таунсенд
Хотя отмечается, что позже уязвимость на сервисе ГИВЦ была исправлена: теперь для этого нужно ввести ключ авторизации, что исключает возможность получать информацию о чужих квитанциях и квартирах.
Скриншот
Facebook/Шон Таунсенд
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