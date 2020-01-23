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23 января • обновлено в 11:08
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Пострадали тысячи: счета киевлян за коммунальные услуги попали в сеть

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Личные данные и счета жителей Киева за коммунальные услуги оказались в открытом доступе в сети.

На это обратил внимание один из пользователей Facebook, опубликовав соответствующие скриншоты. Подробно о ситуации сообщает AiN.

Отмечается, что уязвимость обнаружили в сервисе онлайн-оплаты коммунальных услуг ГИВЦ (ГІОЦ), где по определенной ссылке были доступны все данные на оплату счетов киевлянами.

Счета киевлян за коммунальные услуги попали в открытый доступ

Счета киевлян за коммунальные услуги попали в открытый доступ

В частности, перебором числа в ссылке вида https://www.gioc.kiev.ua/XXX/XXX/XXX_id:999999 можно было получить такую информацию:

  • ФИО владельца квартиры;

  • площадь жилья;

  • количество человек, прописанных в квартире;

  • стоимость каждого из платежей по этому адресу;

  • платежеспособность владельца (наличие задолженности, субсидии и т. д.).

Помимо этого, можно было увидеть, какими провайдерами интернет и ТВ пользуется тот или иной человек.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Шон Таунсенд

При этом в комментариях к посту киевлянина люди отметили, что такой уязвимости подвержены не только жители Киева, но и Одессы, поскольку киевский сервис ГИВЦ основан именно на одесском сервисе ГЕРЦ.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Шон Таунсенд

Ко всему прочему, пользователи утверждают, что аналогичным образом номера счетов формируют и газовые компании, а также провайдеры кабельного ТВ и интернета. Следовательно, точно так же можно получать информацию и в других сервисах.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Шон Таунсенд

Хотя отмечается, что позже уязвимость на сервисе ГИВЦ была исправлена: теперь для этого нужно ввести ключ авторизации, что исключает возможность получать информацию о чужих квитанциях и квартирах.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Шон Таунсенд

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Автор
Дина Баронова
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
мошенники коммунальные услуги
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