Посольство США предостерегло своих граждан из-за акции радикалов в Киеве

Одна из групп украинских националистов планирует провести демонстрацию на Майдане Незалежности в Киеве 13 марта.
Об этом сообщило посольство США в Украине, предупредив, что эта группа была связана с насилием и общественными беспорядками, включая столкновения с полицией.
Майдан Незалежности
ТСН
В районе проведения демонстрации ожидается большая толпа людей, поэтому в посольстве дали несколько советов по пребыванию в центре столицы:
- избегать толпы и демонстраций;
- быть готовым к большему присутствию полиции, чем обычно;
- ожидать перекрытия улиц, ограничений и обысков;
- быть внимательным среди окружающих людей;
- придерживаться украинского законодательства;
- отслеживать обновления местных СМИ.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 9 марта, под Администрацией президента состоялись столкновения между полицейскими и представителями Нацкорпуса, которые устроили протестную акцию.
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