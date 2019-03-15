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/Новости Киева

Посольство США предостерегло своих граждан из-за акции радикалов в Киеве

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Одна из групп украинских националистов планирует провести демонстрацию на Майдане Незалежности в Киеве 13 марта.

Об этом сообщило посольство США в Украине, предупредив, что эта группа была связана с насилием и общественными беспорядками, включая столкновения с полицией.

Майдан Незалежности

Майдан Незалежности

ТСН

В районе проведения демонстрации ожидается большая толпа людей, поэтому в посольстве дали несколько советов по пребыванию в центре столицы:

- избегать толпы и демонстраций;

- быть готовым к большему присутствию полиции, чем обычно;

- ожидать перекрытия улиц, ограничений и обысков;

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- быть внимательным среди окружающих людей;

- придерживаться украинского законодательства;

- отслеживать обновления местных СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 9 марта, под Администрацией президента состоялись столкновения между полицейскими и представителями Нацкорпуса, которые устроили протестную акцию.

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Место
УкраинаКиев
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
13 марта планируют? Это точно посольство США? Может посольство Эстонии так тормозит?
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