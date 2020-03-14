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14 марта • обновлено в 20:35
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Посольство России в Киеве оградили военной техникой. Фото и видео

4.8т
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Посольства России в Киеве серьезно усилило меры безопасности из-за марша добровольцев, участники которого собрались возле дипведомства.

Как передает "Страна", на подходе к учреждению дежурят несколько сотен бойцов Нацгвардии, более 40 полицейских машин и ГСЧС (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Также само посольство, которое находится на Воздухофлотском проспекте, 27, оградили высоким забором. Правоохранителей выставили гораздо больше, чем собралось участников марша.

Как охраняют посольство РФ в Киеве

Как охраняют посольство РФ в Киеве

strana.ua

Как охраняют посольство РФ в Киеве

Как охраняют посольство РФ в Киеве

strana.ua

Как охраняют посольство РФ в Киеве

Как охраняют посольство РФ в Киеве

strana.ua

Как охраняют посольство РФ в Киеве

Как охраняют посольство РФ в Киеве

strana.ua

Как охраняют посольство РФ в Киеве

Как охраняют посольство РФ в Киеве

strana.ua

Как охраняют посольство РФ в Киеве

Как охраняют посольство РФ в Киеве

strana.ua

Как охраняют посольство РФ в Киеве

Как охраняют посольство РФ в Киеве

strana.ua

Как охраняют посольство РФ в Киеве

Как охраняют посольство РФ в Киеве

strana.ua

Позже члены Нацкорпуса зажгли файера и ударили из ракетницы по зданию, попав по крыше посольства.

Подробности марша Нацкорпуса по случаю Дня украинского добровольца читайте на OBOZREVATEL.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Киев
Тег
Национальный корпус
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Pooh Vini
Pooh Vini
Спалить нафиг это змеиное гнездо
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Б.а.н.д.е.р.л.о.г.и беснуются
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
какие проблемы у Зеленского? делов-то - сформировать из протестующих две штурмовые роты, и дать им приказ на штурм Донецка... а если приказ не выполнят, судить по законам военного времени...
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Pooh Vini
Pooh Vini
Zhikharev Dmitry, для начала штурмовать российское посольство. Думаю не откажутся
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