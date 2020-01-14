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14 января • обновлено в 18:07
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Не только Ocean Plaza: в Киеве снова произошел масштабный потоп. Фото и видео

1.3т
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Во вторник, 14 января, в Киеве на улице Якубовского (Теремки-2) произошел масштабный прорыв теплосети.

Подтверждающие фото и видео опубликовали в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что трубу с кипятком прорвало возле ЖК Campus. На кадрах видно, как огромный участок накрыло паром. ЧП также усложнило движение транспорта.

В Киеве на Теремках улицу затопил кипяток

В Киеве на Теремках улицу затопил кипяток

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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