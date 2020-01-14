Не только Ocean Plaza: в Киеве снова произошел масштабный потоп. Фото и видео

Во вторник, 14 января, в Киеве на улице Якубовского (Теремки-2) произошел масштабный прорыв теплосети.

Подтверждающие фото и видео опубликовали в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что трубу с кипятком прорвало возле ЖК Campus. На кадрах видно, как огромный участок накрыло паром. ЧП также усложнило движение транспорта.

В Киеве на Теремках улицу затопил кипяток

Как сообщал OBOZREVATEL:

Замглавы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев заявил, что прорыв теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza произошел из-за гидравлического испытания. По его словам, аварийной тепломагистраль не была.

По состоянию на утро 14 января вода ушла самотеком из помещений ТРЦ Ocean Plaza, которые были затоплены.

Власти Киева намерены компенсировать убытки водителям, чьи автомобили были повреждены из-за прорыва теплосети 13 января.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся