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1 февраля • обновлено в 23:02
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"Пошла нах*й, бл*дь!" В Киеве водитель маршрутки высадил женщину-за украинского языка

5.7т
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В Киеве водитель маршрутки по просьбе женщины говорить с ней на украинском языке, высадил ее из маршрутки, сопровождая это бранью.

Об этом женщина рассказала в Facebook. По ее словам, инцидент произошел на конечной остановке автобуса, где было почти безлюдно.

"Вот этот водитель, по просьбе говорить со мной на украинском, словами "пошла на#уй, #лядь, выйди на#уй #ука вон", высадил меня из маршрутки. Это было на конечной остановке вул.Лискивская. Людей там никого не было. Я была одна, и поздно уже. Остановка конечная. Три автобуса и три водителя. Они сплотились, сказали, что автобус сломался и высадили меня", – сказано в сообщении.

"Пошла нах*й, бл*дь!" В Киеве водитель маршрутки высадил женщину-за украинского языка

Водители убедили женщину, что автобус сломался и высадили ее. Женщина пересела на другую маршрутку и увидела, как водитель, который ее высадил, спокойно набирал в транспорт людей.

"Где я? В какой стране? Кто эти люди, которые так ненавидят мою речь? Сегодня из автобуса ... завтра из собственного жилья ... из жизни", – возмутилась женщина.

В Киеве водитель маршрутки высадил женщину-за украинского языка

В Киеве водитель маршрутки высадил женщину-за украинского языка

Facebook / Галина Заря

В Киеве водитель маршрутки высадил женщину-за украинского языка

В Киеве водитель маршрутки высадил женщину-за украинского языка

Facebook / Галина Заря

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский волонтер Ярина Чорногуз пожаловалась, что водитель автобуса Busfor во время поездки из Луцка в Киев отказался выключать российский сериал.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Киев
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Поздний вечер, конечная остановка, одна в салоне...решила поговорить с водителем...сдается мне, что бл@дью он ее назвал не случайно, а она решила перевести свою неудавшуюся попытку отсосать - в "патриотическое" русло.
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Герою слава !!!!!!!!!!
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Только вчера обсуждали ситуацию наоборот, это был акт патриотизма :-) А тут на тебе алаверды.
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