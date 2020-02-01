В Киеве водитель маршрутки по просьбе женщины говорить с ней на украинском языке, высадил ее из маршрутки, сопровождая это бранью.

Об этом женщина рассказала в Facebook. По ее словам, инцидент произошел на конечной остановке автобуса, где было почти безлюдно.

"Вот этот водитель, по просьбе говорить со мной на украинском, словами "пошла на#уй, #лядь, выйди на#уй #ука вон", высадил меня из маршрутки. Это было на конечной остановке вул.Лискивская. Людей там никого не было. Я была одна, и поздно уже. Остановка конечная. Три автобуса и три водителя. Они сплотились, сказали, что автобус сломался и высадили меня", – сказано в сообщении.

Водители убедили женщину, что автобус сломался и высадили ее. Женщина пересела на другую маршрутку и увидела, как водитель, который ее высадил, спокойно набирал в транспорт людей.

"Где я? В какой стране? Кто эти люди, которые так ненавидят мою речь? Сегодня из автобуса ... завтра из собственного жилья ... из жизни", – возмутилась женщина.

В Киеве водитель маршрутки высадил женщину-за украинского языка Facebook / Галина Заря

В Киеве водитель маршрутки высадил женщину-за украинского языка Facebook / Галина Заря

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