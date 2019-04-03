Porsche сгорел дотла: в Киеве произошло жуткое ДТП. Появились фото и видео

В Киеве в среду, 3 марта, на бульваре Дружбы Народов столкнулись Chevrolet и Porsche, в результате чего пострадали два человека.

Авария произошла в районе супермаркета "Новус", сообщает "Информатор". В сети появились фотографии и видео с места инцидента.

По предварительной информации, Porsche Cayenne на большой скорости врезался в машину, перевернулся и загорелся. Внедорожник повис над спуском в подземный переход. Свидетели утверждают, что в авто находилось четверо мужчин не славянской внешности.

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По словам водителя Chevrolet, он поворачивал с бульвара на улицу Чешскую с правого ряда. Неожиданно позади него Porsche перестроился из крайнего левого ряда на полосу общественного транспорта, где и произошло столкновение.

kiev.informator.ua

Травмы получили два пассажира Chevrolet, водитель Porsche скрылся с места ДТП. Полицейские задержали одного мужчину, который был в Cayenne в момент аварии, хотя сам он утверждал, что проходил мимо и помогал водителю выбраться из горящего автомобиля.

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 2 апреля на выезде с Южного моста столкнулись сразу четыре автомобиля. Машины получили серьезные повреждения.

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