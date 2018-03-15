"Пора руки отрывать": сеть разозлила наглая кража, попавшая на видео

В городе Бровары (Киевская область) вор-карманник вытащил у пенсионера кошелек, пока тот стоял у кассы и разговаривал с человеком.

"Бровары, район Пылинка. Может пора отрывать за такое руки", – написал управляющий Сервисным Центром "ПК -Партнер" по ремонту компьютерной и мобильной техники в Броварах Роман Тараненко.

Момент кражи был зафиксирован на камеру видеонаблюдения. Мужчина медленно запустил руку к пенсионеру в карман, и немного погодя, аккуратно вытащил ее с кошельком. Сам пострадавший даже ничего не почувствовал.

В комментариях отметили, что этого вора разыскивает ПриватБанк.

"Видела в ПриватБанке его ищут за мошенничество! Анатолий Стрельцов", – написала местная жительница.

Другие пользователи гневно отметили, что таких людей нужно наказывать.

"Да не только руки", "У пожилого человека. Ничтожество", "Полицию они не боятся, потому что платят дань. Поэтому плевать этим подонкам на видеокамеры", - возмутились в сети.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве полицейские приехали по факту взлома квартиры с проникновением без оружия и надлежащего инвентаря, что вызвало возмущение среди пользователей.