Загрузка по полной: под Киевом растет бетонное "гетто"

Село Гатное Киево-Святошинского района под Киевом постепенно превращается в каменные джунгли. Здесь нет централизованной канализации, дороги не приспособлены для большого количества транспорта, качество питьевой воды стремительно ухудшается, а садик и школа перегружены. При этом застройщики продолжают активно осваивать земли, закладывая все новые "муравейники".

Пример тотальной застройки – жилищный комплекс Family возле Одесской трассы.

По мнению жителей села, застройщик больше обеспокоен получением прибыли, нежели комфортным проживанием людей. Здания в ЖК выстроены очень близко друг к другу, дворы заставлены автомобилями, отсутствует необходимая инфраструктура – что в свою очередь ставит под сомнение соблюдение норм пожарной безопасности.

Застройка в с. Гатное. На фото "коробки" ЖК Family

Особо ценные земли

Строительство на участке ведется форсированными темпами. Уже заселены дома 1-2 очереди, до конца года должны сдать 3 и 4 очередь. Всего в ЖК планируется построить более трех десятков жилых зданий.

ЖК Family рядом с Одесской трассой в с. Гатное ЖК Family

Строительство жилкомплекса в с. Гатное

Строительство жилкомплекса в с. Гатное

Строительство жилкомплекса в с. Гатное

Отметим, что земля, на которой ведется застройка, – проблемная. Ранее территория принадлежала госпредприятию и относилась к категории особо ценных земель, однако в 2009-м Киево-Святошинская районная администрация Киевской области передала территорию в частные руки.

Хотя, как известно, изъятие особо ценных земель из госсобственности имеет особую процедуру и не относится к полномочиям местных органов самоуправления.

Остается открытым вопрос, почему прокуратура, которая вела дело в судах, не добилась возврата земель в государственную собственность. Это вопрос будет предметом нашей следующей публикации. А пока несколько слов о том, к чему приводит хаотичная застройка Гатного, а также других сел, которым не повезло быть расположенными на границе с Киевом.

На грани коллапса

По данным сельсовета, в Гатном зарегистрировано около 3 тыс. человек, а проживает более 10 тыс. Но уже в ближайшее время число жителей может утроиться, так как застройка продолжается.

Село Гатное Google. Maps

Перенаселение уже сегодня вызвало ряд трудностей. Как рассказал OBOZREVATEL руководитель ОО "Объединение жителей, застройщиков и землевладельцев с. Гатное" Павел Демченко, каждое утро на выезде из села образуются серьезные заторы.

"После того, как подключили светофор на Одесской трассе, через Гатное на Киев начали ехать автомобилисты из близлежащих сел. В итоге на ул. Киевской образуется огромная пробка, где автомобили преодолевают расстояние 500 м за 20-30 минут. Вообще, нужно строить дорогу на Киев с двумя полосами в одну сторону. Но это нереально", – отметил он.

Вторая проблема – канализация. В селе нет системы центрального канализирования. В итоге застройщики используют локальную канализацию, а это приводит к попаданию отходов в грунтовые воды и, как результат, к ухудшению качества питьевой воды. Местные жители жалуются, что уже сегодня вода в скважинах ужасного качества.

Добавим, что в многотысячном селе функционирует всего одна амбулатория, а школа и детсад перегружены.

Вице-президент киевской организации Национального союза архитекторов Георгий Духовичный считает, что попытка разрыва Киева и области в части коммуникаций – это "абсолютный фатальный нонсенс".

"Инвесторы не собираются здесь жить, лечить и учить детей. Им главное получить прибыль", – прокомментировал он OBOZREVATEL ситуацию с тотальной застройкой Киева и области.

(Продолжение следует…)

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