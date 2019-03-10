Полностью голая: в Киеве произошел трагический случай с пенсионеркой

В субботу, 9 марта, в Киеве голая 74-летняя женщина, страдающая психическим заболеванием, выбросилась из окна многоэтажки.

Трагедия произошла в 23:00 по ул. Митрополита Шептицкого, 7, передает "Информатор". Киевлянку спасти не удалось. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что погибшая болела шизофренией. Она проживала одна в квартире №43 на пятом этаже 16-этажного жилого дома.

"На момент приезда полиции у нее еще прощупывался пульс. Однако травмы, полученные при падении, оказались несовместимыми с жизнью. Прибывшие на место происшествия медики оказались бессильны", – сказано в сообщении.

Информатор

Информатор

Информатор

На место прибыли патрульная полиция, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали инцидента будут установлены следствием.

Информатор

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 2 января молодой мужчина закончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна 9 этажа

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