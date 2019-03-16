"Полиция власти не поможет!" Нацкорпус пригрозил новой масштабной акцией в Киеве

Представители Нацкорпуса намерены провести в Киеве новые масштабные акции протеста.
Об этом заявил лидер организации Родион Кудряшов с импровизированной трибуны во время митинга под стенами Администрации президента в субботу, 16 марта, передает "Информатор".
По его словам, пока что правоохранителям "можно выдыхать", но в следующую субботу, 23 марта, акция может пройти более радикально.
"Нас будет в три раза больше. К нам присоединяется все больше людей и власти не поможет полиция. Встретимся 23 марта и будем говорить по-другому", — заявил он.
Митинг в Киеве
kiev.informator.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, протесты под Администрацией президента впервые прошли 9 марта. Нацкорпус устроил протестную акцию в связи с коррупционным скандалом в оборонной сфере Украины, которая в итоге вылилась в жесткие стычки с полицейскими.
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