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/Новости Киева

"Полиция власти не поможет!" Нацкорпус пригрозил новой масштабной акцией в Киеве

1.3тЧитать материал на украинском

Представители Нацкорпуса намерены провести в Киеве новые масштабные акции протеста.

Об этом заявил лидер организации Родион Кудряшов с импровизированной трибуны во время митинга под стенами Администрации президента в субботу, 16 марта, передает "Информатор".

По его словам, пока что правоохранителям "можно выдыхать", но в следующую субботу, 23 марта, акция может пройти более радикально.

"Нас будет в три раза больше. К нам присоединяется все больше людей и власти не поможет полиция. Встретимся 23 марта и будем говорить по-другому", — заявил он.

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Митинг в Киеве

Митинг в Киеве

kiev.informator.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты под Администрацией президента впервые прошли 9 марта. Нацкорпус устроил протестную акцию в связи с коррупционным скандалом в оборонной сфере Украины, которая в итоге вылилась в жесткие стычки с полицейскими.

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Место
УкраинаКиев
Теги
Национальный корпусАдминистрация Президентамитингпротест
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Кремль програЄ вибори в Україні. У кремля залишається останній хід: зрив виборів, організація заколоту.Невідомі люди, що називають себе «Національні дружини», вдягнуті в однострої, що нагадують однострої Беркута та йдуть під невідомим прапором, незрозумілої форми та кольору. Цей прапор однозначно не є українським прапором і стилізацією нагадує символіку російських націоналістичних організацій. Хто є керівниками «Нац.дружин», чому вони приховують свої джерела фінансування від українського народу, від імені якого виступають? До НД мають відношення люди, пов’язані з організаціями російських націоналістів .Наскільки тісними є ці зв’язки? Всі ці питання залишаються без відповідей. Та й взагалі, будь-яка україномовна людина, почувши слово «дружина» уявляє собі досить конкретне поняття. На сайті нацдружин багато коментарів на підтримку НД пишуть московським діалектом. Виникає питання: що це взагалі за «дружини»? Хто їх виводить? Під нашвидкуруч зліпленим приводом: «бігус-розслідуванням», роздмуханим телеканалом Коломойського. «Розслідуванням», зліпленим з уривків вже відкритих кримінальних справ, нічим не доведеної переписки і штучної прив’язки дійових осіб до імені Порошенка.
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