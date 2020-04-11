В Печерском управлении Национальной полиции Киева рассказали свою версию задержания киевлянки Александры Навроцкой в Лабораторном переулке столицы якобы за "нарушение правил карантина".

Правоохранители утверждают, что девушка была участницей митинга против стройки и не подчинялась им. OBOZREVATEL узнал подробности скандальной истории.

Что говорит задержанная Александра Навроцкая

По словам Александры, полиция ее задержала за "нарушение карантина" в связи с коронавирусом. На опубликованном видео в Facеbook видно, что девушка ведет съемку того, что происходит возле стройки на другой стороне улицы. Там протестуют несколько человек, а полиция начинает их хватать.

Скриншот из видео facebook.com/aleks.navrotskaya

В это же время полицейские бросаются в сторону девушки с криками "бросай телефон".

Девушка утверждает, что всего лишь вышла в аптеку, была в маске, имела при себе документы, т.е. соблюдала карантинные меры. Но увидев, что ее соседи протестуют против застройки, перешла на другую сторону улицы и начала снимать.

Во время задержания ей выкручивали руки, она несколько раз теряла сознание. Навроцкая даже выложила медицинскую справку о том, что ей нанесены телесные повреждения.

Справка из медпункта facebook.com/aleks.navrotskaya

Что говорит полиция

В Печерском отделении полиции Киева, куда доставили 8 апреля семь человек, включая и Александру Навроцкую, OBOZREVATEL ответили, что девушка принимала участие в митинге против застройки.

"Одна из участниц распространила видео в сети Интернет о том, что она якобы шла в аптеку, когда ее незаконно задержали правоохранители. На самом деле гражданка была участницей митинга и не выполняла законные требования полиции", – официально сообщили в полиции.

В Киеве полицейские задержали девушку facebook.com/aleks.navrotskaya

"Если кто-то считает, что ему нанесены побои полицейскими, то он имеет право обратиться в соответствующие органы с заявлением. Это ГБР и прокуратура", – сказала OBOZREVATEL пресс-секретарь Печерского управления Нацполиции в Киеве Оксана Тищенко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, полиция нашла киевлянина, который в феврале 2019 года жестоко избил сотрудниц магазина Roshen, что возле станции метро "Левобережная", и объявила ему о подозрении в хулиганстве.

О поисковой операции после резонансного видео с нарушителем, которое появилось в сети больше года спустя, рассказал в Faсebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко

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