Главная Новости
11 апреля • обновлено в 17:41
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Полиция озвучила свою версию "жестокого задержания" девушки в Киеве

7.8т
Читать материал на украинском

В Печерском управлении Национальной полиции Киева рассказали свою версию задержания киевлянки Александры Навроцкой в Лабораторном переулке столицы якобы за "нарушение правил карантина".

Правоохранители утверждают, что девушка была участницей митинга против стройки и не подчинялась им. OBOZREVATEL узнал подробности скандальной истории.

Что говорит задержанная Александра Навроцкая

По словам Александры, полиция ее задержала за "нарушение карантина" в связи с коронавирусом. На опубликованном видео в Facеbook видно, что девушка ведет съемку того, что происходит возле стройки на другой стороне улицы. Там протестуют несколько человек, а полиция начинает их хватать.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

facebook.com/aleks.navrotskaya

В это же время полицейские бросаются в сторону девушки с криками "бросай телефон".

Девушка утверждает, что всего лишь вышла в аптеку, была в маске, имела при себе документы, т.е. соблюдала карантинные меры. Но увидев, что ее соседи протестуют против застройки, перешла на другую сторону улицы и начала снимать.

Во время задержания ей выкручивали руки, она несколько раз теряла сознание. Навроцкая даже выложила медицинскую справку о том, что ей нанесены телесные повреждения.

Справка из медпункта

Справка из медпункта

facebook.com/aleks.navrotskaya

Что говорит полиция

В Печерском отделении полиции Киева, куда доставили 8 апреля семь человек, включая и Александру Навроцкую, OBOZREVATEL ответили, что девушка принимала участие в митинге против застройки.

"Одна из участниц распространила видео в сети Интернет о том, что она якобы шла в аптеку, когда ее незаконно задержали правоохранители. На самом деле гражданка была участницей митинга и не выполняла законные требования полиции", – официально сообщили в полиции.

В Киеве полицейские задержали девушку

В Киеве полицейские задержали девушку

facebook.com/aleks.navrotskaya

"Если кто-то считает, что ему нанесены побои полицейскими, то он имеет право обратиться в соответствующие органы с заявлением. Это ГБР и прокуратура", – сказала OBOZREVATEL пресс-секретарь Печерского управления Нацполиции в Киеве Оксана Тищенко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, полиция нашла киевлянина, который в феврале 2019 года жестоко избил сотрудниц магазина Roshen, что возле станции метро "Левобережная", и объявила ему о подозрении в хулиганстве.

О поисковой операции после резонансного видео с нарушителем, которое появилось в сети больше года спустя, рассказал в Faсebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина Киев
Теги
Национальная полиция Украины митинг
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
57
5
Смешно
6
Интересно
30
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Литвиненко Александр
Литвиненко Александр
Мусора есть мусора как ты не назови их этого не меняет у нас нету полиции у нас только мусора название новое а принцеп старый мусорской так что уделяться не чего
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кияни Криминал

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2511.

    Вылечились: 79. Умерли: 73.

  • В мире заболели 1,7 миллиона человек, погибли – более 103 тысяч

  • В Израиле заявили о создании вакцины от COVID-19. Будет готова через 90 дней

  • У людей, переболевших коронавирусом без симптомов, выявлена патология

  • Как коронавирус передается в супермаркете: наглядное видео

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги