Расстрел джипа криминального авторитета под Киевом: полиция пойдет на эксперимент

Полиция собирается провести эксперимент, чтобы выяснить, был ли вице-президент Федерации бокса Киева и криминальный авторитет Александр Лищенко в джипе в момент расстрела в ночь на 4 июня.

Об этом OBOZREVATEL рассказал спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

"Сейчас мы собираемся провести эксперимент, чтобы понять был ли там второй человек или нет. Пока 100% уверенности у нас нет", - сказал Жукович.

Александр Лищенко

Как сообщал OBOZREVATEL, Лищенко имеет отношение к рынкам на Троещине и Лукьяновке, работал ранее депутатом Киевсовета, а в конце 1990-х считался правой рукой криминального авторитета Валерия Прыщика, которого застрелили в 2003 году.

"Злые языки говорили о том, что к этому был причастен непосредственно Лищенко, потому что в итоге он получил рынок. То есть это или привет из прошлого, или новый передел каких-то сфер влияния", - считает бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский.