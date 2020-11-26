Полиция показала на видео задержание Ктиторчука, подозреваемого в совращении малолетних

Олег Тимченко Кияни 11:37, 26.11.2020 Обновлено: 11:48, 26.11.2020

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов обнародовал видео задержания известного в Украине фотографа Александра Ктиторчука, которого подозревают в совращении малолетних в Киеве и Киевской области.

На своей странице в Facebook он поблагодарил оперативников управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и следователей полиции Киевщины за то, что собрали доказательства для привлечения к ответственности фотографа.

"Для нас преступления в отношении детей имеют особый статус, поэтому сделаем все необходимое и возможное, чтобы таких "отбросов" искоренить из нашего общества!" – написал Небытов.

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