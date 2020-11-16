В Киеве "минировали" здание КГГА

Борис Бондарь Кияни 17:12, 16.11.2020 Обновлено: 18:40, 16.11.2020

В полицию 15 ноября поступило сообщение о минировании Здания Киевской городской государственной администрации.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киева, информация поступила на электронный адрес одного из государственных учреждений.

На место происшествия были вызваны все необходимые службы.

Как сообщили нам в пресс-службе КГГА в ходе проверки взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в столице "минировали" ТРЦ "Глобус", из здания эвакуировали посетителей.

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