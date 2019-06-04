Убийство ребенка под Киевом: что известно о подозреваемых полицейских

Одним из подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка под Киевом является ранее уволенный из правоохранительных органов полицейский Иван Приходько.

Вначале он был дорожным патрульным, после этого – водителем в секторе материального обеспечения Голосеевского районного МВД, потом вновь вернулся в ГАИ. В 2015 назначен командиром отделения взвода в столичной полиции, но уволен спустя год, сообщает Telegram-канал The Newsroom.

"Но уже на следующий день его восстановили решением Окружного админсуда Киева. Он вернулся работать патрульным в Киевскую область", – уточнили в соцсети.

Уточняется, что у Приходько два образования: в Киевском индустриальном техникуме и Переяслав-Хмельницком педагогическом университет.

Второй подозреваемый в убийстве ребенка, старший сержант Владимир Петровец, имеет образование водителя-пасечника. Был инспектором ГАИ с 1999 года, а в 2005 работал в спецподразделении "Кобра", после этого опять вернулся в дорожный патруль.

Был уволен в 2015 году после реформы МВД, но потом его назначили командиром отделения роты специального назначения #1 в Киеве. С 2017 вернулся патрулировать дороги в составе полицейского взвода №5. С 2018 работал в превентивном секторе водной полиции Переяслав-Хмельницкого.

С 31 мая оба правоохранителя находятся под подозрением в стрельбе, в результате которой был смертельно ранен 5-летний Кирилл.

Погибший малыш Facebook Татьяны Тлявовой

Как писал OBOZREVATEL, врачи боролись за жизнь 5-летнего Кирилла с 31 мая. В этот день во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком ребенок получил внезапное ранение в голову. Подозреваемыми в стрельбе назвали полицейских, которые во внеслужебное время стреляли по банкам.

Позже выяснилось, что они были пьяными. Сперва работники полиции утверждали, что мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, когда гулял у дома вместе с тремя другими детьми.

Вскоре они признались, что развлекались в нетрезвом состоянии и случайно попали в ребенка. Мальчик был госпитализирован в реанимацию, а во время обысков у подозреваемых дома нашли склад оружия.

3 июня маленький Кирюша скончался, не приходя в сознание. Врачи удалили ему половину черепа, но так и не смогли достать пулю из мозга.

После новости о смерти ребенка под зданием МВД собрался митинг, на котором требовали отставки главы ведомства Арсена Авакова. Глава Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!