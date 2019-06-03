Полицейские убили ребенка: под стенами МВД в Киеве устроили бунт. Фото и видео

Под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались возмущенные активисты с требованием наказать полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Как передает УП, вечером в понедельник, 3 мая, под стенами МВД на улице Богомольца, 10, собрались порядка 100 активистов и более десятка журналистов.

Вскоре активисты начали жечь файеры и, помимо наказания для виновных полицейских, требовать отставки главы МВД Арсена Авакова.

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка Прямий

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка Прямий

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка Прямий

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка УП

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка УП

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка Facebook Романа Синицына

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка Facebook Романа Синицына

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка Facebook Антон Ходза

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка Facebook Романа Синицына

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка Facebook Романа Синицына

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка Facebook Романа Синицына

Как писал OBOZREVATEL:

31 мая во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком ребенок получил внезапное ранение в голову. Подозреваемыми в стрельбе назвали полицейских, которые во внеслужебное время стреляли по банкам.

Позже выяснилось, что они были пьяными. Сперва работники полиции утверждали, что мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, когда гулял у дома вместе с тремя другими детьми.

Вскоре они признались, что развлекались в нетрезвом состоянии и случайно попали в ребенка. Мальчик был госпитализирован в реанимацию, а во время обысков у подозреваемых дома нашли склад оружия.

3 июня мальчик умер в больнице, не приходя в сознание. Прокуратура переквалифицировала дело в умышленное убийство (ч. 2 ст. 115 УК).

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