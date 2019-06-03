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Полицейские убили ребенка: под стенами МВД в Киеве устроили бунт. Фото и видео

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Под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались возмущенные активисты с требованием наказать полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Как передает УП, вечером в понедельник, 3 мая, под стенами МВД на улице Богомольца, 10, собрались порядка 100 активистов и более десятка журналистов.

Вскоре активисты начали жечь файеры и, помимо наказания для виновных полицейских, требовать отставки главы МВД Арсена Авакова.

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Протесты в Киеве из-за смерти ребенка

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка

Прямий

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка

Прямий

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка

Прямий

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка

УП

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка

УП

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка

Facebook Романа Синицына

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка

Facebook Романа Синицына

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка

Facebook Антон Ходза

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка

Facebook Романа Синицына

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка

Facebook Романа Синицына

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка

Протесты в Киеве из-за смерти ребенка

Facebook Романа Синицына

Как писал OBOZREVATEL:

  • 31 мая во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком ребенок получил внезапное ранение в голову. Подозреваемыми в стрельбе назвали полицейских, которые во внеслужебное время стреляли по банкам.

  • Позже выяснилось, что они были пьяными. Сперва работники полиции утверждали, что мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, когда гулял у дома вместе с тремя другими детьми.

  • Вскоре они признались, что развлекались в нетрезвом состоянии и случайно попали в ребенка. Мальчик был госпитализирован в реанимацию, а во время обысков у подозреваемых дома нашли склад оружия.

  • 3 июня мальчик умер в больнице, не приходя в сознание. Прокуратура переквалифицировала дело в умышленное убийство (ч. 2 ст. 115 УК).

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Место
УкраинаКиев
Тег
МВД
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леня зе
леня зе
а когда будет бунт под стенами верховного свынарныка ВСУ-убивает детей Донбасса.
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Не вооруженным глазом понятно, что это раскачивается ситуация политсилами ( читай Порохом). Почему я так думаю? Отвечаю: потому что этих двух виновников трагедии никто не защищает и не отмазывает; они не были при исполнении во время инцидента; стреляли не из табельного оружия.. При чем тут МВД к этой трагедии на бытовой почве?!?! Политика
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