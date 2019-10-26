Зеленский уволил главу Киевской ОГА

В субботу, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Михаила Бно-Айрияна с должности главы Киевской областной госадминистрации.

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на источники в Офисе президента.

Напомним, что 20 октября Бно-Айриян подал в отставку с должности главы Киевской ОГА. Причину увольнения он не называл.

До него главой Киевской ОГА был Александр Терещук, которого уволили вместе с другими 14 областными главами по указу Зеленского 11 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший сотрудник "Укрэнерго" Михаил Бно-Айриян был назначен главой Киевской ОГА 10 июля. Удостоверение главы ОГА ему лично вручил президент Владимир Зеленский.

Михаил Бно-Айриян КиевВласть

Известно, что Бно-Айриян учился в одной группе в Институте международных отношений с главой партии "Слуга народа" Дмитрием Разумковым.

Ранее он работал в посольстве Украины в России, потом вернулся в Украину и стал советников министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, который работал в правительстве Азарова.

Отметим, что подавший в отставку глава Киевской ОГА оставил антикоррупционный подарок.

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