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20 мая • обновлено в 12:08
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Зеленский признался, кого поддержит на выборах мэра Киева

3.8т
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на выборах мэра Киева поддержит кандидата от партии "Слуга народа".

Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам года своего президентства.

"Я в Киеве буду поддерживать, честно буду поддерживать, кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа". Будут ли праймериз? Будет! Будут ли входить в праймериз кандидаты в мэры не только от "Слуги народа"? Обязательно", – пояснил гарант.

Зеленский добавил, что праймериз в мэры столицы будут принимать участие как представители от "Слуги народа", так и другие кандидаты.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что ведет переговоры с руководителями других городов о создании совместной политсилы – так называемой "партии мэров".

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Пресс-конференция Зеленского 2020
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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