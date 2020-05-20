Зеленский признался, кого поддержит на выборах мэра Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на выборах мэра Киева поддержит кандидата от партии "Слуга народа".

Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам года своего президентства.

"Я в Киеве буду поддерживать, честно буду поддерживать, кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа". Будут ли праймериз? Будет! Будут ли входить в праймериз кандидаты в мэры не только от "Слуги народа"? Обязательно", – пояснил гарант.

Зеленский добавил, что праймериз в мэры столицы будут принимать участие как представители от "Слуги народа", так и другие кандидаты.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что ведет переговоры с руководителями других городов о создании совместной политсилы – так называемой "партии мэров".

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