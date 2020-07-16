Зеленский – о победе Верещук: самый умный и красивый кандидат в мэры Киева

Президент Владимир Зеленский остался доволен победой нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук в праймериз на выборы мэра Киева.

На брифинге после собрания "слуг" в КВЦ "Парковый" глава государства напомнил, что Верещук была мэром Рава-Русской (Львовская область) с 2010 по 2015 год.

"Кроме всех эпитетов и качеств Ирины, важно, что она руководила городом. Человек с большим практическим опытом", – подчеркнул Зеленский.

Также он назвал Верещук "самым умным и самым красивым" кандидатом, которые боролись за победу в праймериз.

Зеленский добавил, что также у Верещук неплохая социология в Киеве, поэтому у нее есть шансы возглавить столицу Украины.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Верховная Рада назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. За соответствующий проект постановления проголосовали 326 народных депутатов.