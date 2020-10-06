Зеленский назвал своего фаворита на выборах в Киеве
По убеждению президента, киевляне требуют изменений, а не людей, которые их реализуют
Он отметил, что не имеет права агитировать, но поддерживает кандидата от "Слуги народа"
Партию монобольшинства на выборах мэра столицы представляет Ирина Верещук
Президент Владимир Зеленский заявил, что его фавориткой на выборах мэра Киева является представительница партии "Слуга народа" Ирина Верещук.
В интервью изданию Politico Europe глава государства подчеркнул, что не имеет права агитировать за того или иного кандидата, однако для него ближе человек именно из партии монобольшинства.
"По закону Украины я не могу агитировать за ту или иную персону. Но вы понимаете, когда есть представитель партии, которая представляет сегодня интересы государства, крупнейшей партии – "Слуга народа"... Конечно, мне в любом случае ближе человек с этой партии", – сказал президент.
Зеленский отметил, что в первую очередь киевляне требуют изменений, а не людей, которые их реализуют.
"Я тоже живу в Киеве. И мы, киевляне, хотим и ждем изменений. Я уверен, прежде всего, люди нуждаются в изменениях, а уже потом – в людях, которые будут их реализовывать. Мы не хотим, чтобы был загружен трафик, хотим меньше мусора, хотим , чтобы наконец был построен экологический мусороперерабатывающий завод, хотим нормальную транспортную развязку, хотим, чтобы старые сети были современными. Вот и все. Мы все хотим перемен", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, также Зеленский выразил убеждение, что Украина никогда не сможет остановить войну на Донбассе, если не будет говорить с властями страны-агрессора России.