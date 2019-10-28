Зеленский назначил главу Киевской ОГА: что о нем известно. Документ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышева.

Соответствующий указ, датированный 28 октября, появился в распоряжении OBOZREVATEL. Текст опубликовали и на сайте главы государства.

"Назначить Чернышева Алексея Михайловича председателем Киевской областной государственной администрации", – говорится в документе.

Глава Киевской ОГА Алексей Чернышев URE Club/Depo Київ

Чернышев родился в Харькове в 1977 году, получил несколько высших образований. Он женат, имеет двух сыновей.

Новый глава Киевской ОГА – бизнесмен, инвестор, основатель инвестиционно-девелоперской компании Eastgate Development и инвестиционной компании VI2 Partners, а также Kyiv Vision Foundation, организации, занимающейся привлечением инвестиций и поддержкой культурных проектов.

Чернышев выступил инициатором и партнером масштабного инфраструктурного проекта "Киевская Бизнес Гавань". Также по его инициативе и за поддержки было создано "Школу управления коммерческой недвижимостью".

Указ президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины согласовал назначение кандидатур на должности руководителей и их заместителей в областные государственные администрации. В частности, речь шла и о Чернышеве.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!