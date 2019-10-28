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28 октября • обновлено в 15:22
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Зеленский назначил главу Киевской ОГА: что о нем известно. Документ

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышева.

Соответствующий указ, датированный 28 октября, появился в распоряжении OBOZREVATEL. Текст опубликовали и на сайте главы государства.

"Назначить Чернышева Алексея Михайловича председателем Киевской областной государственной администрации", – говорится в документе.

Глава Киевской ОГА Алексей Чернышев

Глава Киевской ОГА Алексей Чернышев

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Чернышев родился в Харькове в 1977 году, получил несколько высших образований. Он женат, имеет двух сыновей.

Новый глава Киевской ОГА – бизнесмен, инвестор, основатель инвестиционно-девелоперской компании Eastgate Development и инвестиционной компании VI2 Partners, а также Kyiv Vision Foundation, организации, занимающейся привлечением инвестиций и поддержкой культурных проектов.

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Чернышев выступил инициатором и партнером масштабного инфраструктурного проекта "Киевская Бизнес Гавань". Также по его инициативе и за поддержки было создано "Школу управления коммерческой недвижимостью".

Указ президента Украины

Указ президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины согласовал назначение кандидатур на должности руководителей и их заместителей в областные государственные администрации. В частности, речь шла и о Чернышеве.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персоны
Алексей Чернышев Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Тег
Киевская областная государственная администрация
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