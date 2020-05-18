Зеленский назначил 10 глав РГА в Киеве: все фамилии
Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав Днепровской, Подольской, Шевченковской, Голосеевской, Дарницкой, Деснянской, Оболонской, Печерской, Святошинской и Соломенской районных государственных администраций Киева.
Соответствующие распоряжения, датированные 18 мая, появились на сайте главы государства. Так, Зеленский уволил Петра Онофрийчука с должности главы Днепровской РГА. Теперь его заменит Игорь Щербак.
В то же время президент переназначил Виктора Смирнова главой Подольской РГА, а еще Олега Гарягу – главой Шевченковской РГА.
Также Зеленский назначил:
Сергея Садового – главой Голосеевской РГА;
Ярослава Лагуту – главой Дарницкой РГА;
Давида Шатиришвили – главой Деснянской РГА,
Кирилла Фесика – главой Оболонской РГА,
Наталью Кондрашову – главой Печерской РГА,
Сергея Павловского – главой Святошинской РГА,
Ирину Чечотку – главой Соломенской РГА.
Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский намерен провести общение со средствами массовой информации по итогам первого года своего президентства.