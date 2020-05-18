Зеленский назначил 10 глав РГА в Киеве: все фамилии

Яра Дорош Политика 17:18, 18.05.2020 Обновлено: 17:55, 18.05.2020

Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав Днепровской, Подольской, Шевченковской, Голосеевской, Дарницкой, Деснянской, Оболонской, Печерской, Святошинской и Соломенской районных государственных администраций Киева.

Соответствующие распоряжения, датированные 18 мая, появились на сайте главы государства. Так, Зеленский уволил Петра Онофрийчука с должности главы Днепровской РГА. Теперь его заменит Игорь Щербак.

В то же время президент переназначил Виктора Смирнова главой Подольской РГА, а еще Олега Гарягу – главой Шевченковской РГА.

Зеленский назначил 10 глав РГА в Киеве. Иллюстрация

Также Зеленский назначил:

  • Сергея Садового – главой Голосеевской РГА;

  • Ярослава Лагуту – главой Дарницкой РГА;

  • Давида Шатиришвили – главой Деснянской РГА,

  • Кирилла Фесика – главой Оболонской РГА,

  • Наталью Кондрашову – главой Печерской РГА,

  • Сергея Павловского – главой Святошинской РГА,

  • Ирину Чечотку – главой Соломенской РГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский намерен провести общение со средствами массовой информации по итогам первого года своего президентства.

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