Народный депутат Ирина Верещук была избрана единым кандидатом от "Слуги народа" на выборы мэра Киева, которые пройдут осенью 2020 года.

По итогам праймериз, которые прошли 16 июля в КВЦ "Парковый" при присутствии президента Владимира Зеленского, нардеп победила во внутреннем голосовании Александра Дубинского, Александра Качуру, Николая Тищенко и Дмитрия Гурина. Об этом сообщил Качура в Telegram-канале, отметив, что теперь "все кандидаты должны объединиться для победы".

Как передает "Страна" в Telegram-канале, голоса распределились таким образом:

Верещук – 87

Дубинский –41

Тищенко – 30

Гурин – 15

Качура – 3

Зеленский вышел вместе с Верещук. Фото - "Страна"

Нардеп Галина Янченко в Facebook рассказала, что перед праймериз президент предложил выбирать кандидата по трем критериям, за победу в каждом из которых будет начисляться один балл.

1) Поддержка фракции (голосование "слуг народа")

2) Поддержка киевлян (социология)

3) Поддержка президента

Зеленский и "Слуга народа" выбрали кандидата в мэры Киева

Зеленский и "Слуга народа" выбрали кандидата в мэры Киева

Как писал OBOZREVATEL ранее, Верховная Рада назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. За соответствующий проект постановления проголосовали 326 народных депутатов.