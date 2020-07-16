Зеленский и "Слуга народа" выбрали кандидата в мэры Киева
Верещук победила в голосовании среди пятерых нардепов-"слуг"
Она набрала больше голосов, чем Дубинский и Тищенко вместе взятые
На праймериз Верещук отметила, что имеет необходимый опыт управление городом
"Слуги народа" выбрали Верещук кандидатом в мэры Киева.
Народный депутат Ирина Верещук была избрана единым кандидатом от "Слуги народа" на выборы мэра Киева, которые пройдут осенью 2020 года.
По итогам праймериз, которые прошли 16 июля в КВЦ "Парковый" при присутствии президента Владимира Зеленского, нардеп победила во внутреннем голосовании Александра Дубинского, Александра Качуру, Николая Тищенко и Дмитрия Гурина. Об этом сообщил Качура в Telegram-канале, отметив, что теперь "все кандидаты должны объединиться для победы".
Как передает "Страна" в Telegram-канале, голоса распределились таким образом:
Верещук – 87
Дубинский –41
Тищенко – 30
Гурин – 15
Качура – 3
Зеленский вышел вместе с Верещук. Фото - "Страна"
Нардеп Галина Янченко в Facebook рассказала, что перед праймериз президент предложил выбирать кандидата по трем критериям, за победу в каждом из которых будет начисляться один балл.
1) Поддержка фракции (голосование "слуг народа")
2) Поддержка киевлян (социология)
3) Поддержка президента
Зеленский и "Слуга народа" выбрали кандидата в мэры Киева
Зеленский и "Слуга народа" выбрали кандидата в мэры Киева
Как писал OBOZREVATEL ранее, Верховная Рада назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. За соответствующий проект постановления проголосовали 326 народных депутатов.