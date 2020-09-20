В "Слуге народа" хотят принять закон о столице до выборов

Дарья Дурова Политика 23:51, 20.09.2020

Фракция "Слуга народа" планирует рассмотреть законопроект "О столице" до местных выборов (25 октября).

Об этом на брифинге в Киеве 20 сентября заявил заместитель главы фракции СН Александр Корниенко, передает "Интерфакс-Украина". Отметим, этот закон предусматривает четкое разделение полномочий мэра столицы Украины и главы Киевской городской государственной администрации.

По словам нардепа, пока рассмотрение этого законопроекта запланировано на четвертую сессию Рады, но во фракции хотят рассмотреть его как можно скорее.

"Мы сейчас работаем с коллегами из других фракций, с руководством фракций, чтобы мы могли до выборов попробовать начать его рассматривать и подарить киевлянам, в конце концов, систему управления городом", – сказал Корниенко.

"Закон о Киеве – это об управлении городом, о результатах – чистые, освещенные улицы, отсутствие хаотичной застройки и так далее", – добавил он.

Напомним, Верховная Рада Украины 3 октября 2019 года проголосовала в первом чтении и за основу законопроект "О столице" №2143-3. Его поддержала монобильшинство фракции "Слуга народа" в лице 243 нардепов и 10 внефракционных парламентариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эффективно управлять Киевом сможет не только коренной житель, и поддержал кандидата на должность мэра от "слуг" Ирину Верещук.

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