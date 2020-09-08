Заказ на мое убийство не снят, ведется подготовка, – выживший после покушения депутат Соболев

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев.
Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, на которого в декабре 2019 года было совершено покушение, заявил, что полиция покрывает заказчиков преступления. При этом активно ведется подготовка к его убийству.
Об этом политик рассказал в интервью "Гордону". Также он сообщил, что в деле замешаны судьи Высшего хозяйственного суда Украины.
"То, что сейчас происходит, для меня лишь подтверждает тот факт, что господин Смих (следователь Нацполиции – Ред.) и некоторые его коллеги – преступники, которые покрывают заказчиков. Впрочем, как и человек, который проводил полиграф… Ни для кого в этой стране ни секрет, что деньги и связи Емельянова, Татькова и их подельников дали им возможность почувствовать себя совершенно безнаказанными (Артур Емельянов, Виктор Татьков – действующий и бывший судья Высшего хозяйственного суда Украины соответственно – Ред.)", – сообщил Соболев.
Депутат отметил, что после передачи уголовного производства в Главное следственное управление полиции, было установлено, что киевское следствие ничего не предпринимало.
"Это сейчас я знаю, что начальник Главного управления Нацполиции в Киеве господин Крищенко имел отношения через близких людей с одним из заказчиков убийства. Опять же история с предоставленной мне государственной охраной. Это же чистый фарс. У меня есть десятки видео, где четко видно, как эти ребята постоянно теряются, опаздывают, отказываются выезжать за пределы города. На все вопросы у них один ответ: "Нам запрещено руководством", – добавил Соболев.
Депутат подчеркнул, что госохрана не способна полностью обеспечить его защиту.
"В постановлении суда не прописано, что им можно ездить по одним улицам и нельзя по другим, там четко написано: "Обеспечить охрану". Об уровне подготовки этой охраны я вообще молчу. У меня вопрос: для чего это делается? Ответ очевиден, особенно если учесть, что у полиции есть информация о том, что заказ не снят и сейчас идет активная подготовка к убийству", – подытожил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киеве 1 декабря 2019 года обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.
В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр. Сам политик во время инцидента не пострадал.
Соболев несколько лет находился в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в частности физической расправы.
2 декабря стало известно о задержании двух подозреваемых в покушении на Соболева. Они – экс-бойцы УДА.
Выяснилось, что во время инцидента выстрел осуществлялся не из автомобиля (как сначала считалось), а из здания.
Одним из подозреваемых в убийстве 3-летнего сына Соболева оказался 20-летний Андрей Лаврега.
Также в сети появилось фото добровольца УДА Евгения Семенова, второго подозреваемого в покушении на депутата.
Задержанным за убийство трехлетнего мальчика объявили о подозрении.
Шевченковский районный суд Киеве 4 декабря избрал меру пресечения подозреваемым в убийстве ребенка. Их арестовали на 2 месяца без права внесения залога.
По словам народного депутата 8-го созыва Игоря Мосийчука, организатором покушения на Соболева оказался Абуев.
Сам Абуев заявил, что непричастен к преступлению.
Соболев утверждал, что правоохранители не допросили отца подозреваемого Абуева.
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