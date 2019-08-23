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"За друзей!" Всплыло видео с застолья Кличко и Столара

2.3т Читать материал на украинском

В сети появилось видео праздничного застолья, на котором мэр Киева Виталий Кличко поднимает тост за дружбу со скандальным застройщиком Вадимом Столаром. При этом ранее в СМИ он опровергал какие-либо связи с ним.

"Здорово, что друзья все собрались. Вадим Михайлович, спасибо тебе большое, что собрал всех друзей. Предлагаю тост за друзей!" – цитирует обращение Кличко к Столару во время ужина УНИАН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

При этом, по данным источника, застолье происходило за границей. Об этом свидетельствуют ремарки мэра Киева в его же тосте.

"Ну, и по нашей традиции… Наверняка здесь есть "русаки" и еще кто-то, чтоб понимали, откуда мы... Будьмо!" – сказал Кличко.

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Виталий Кличко

Виталий Кличко

УНН

Таким образом, отмечает источник, можно предположить, что Кличко приехал на праздник целенаправленно, а не попал на него случайно.

Примечательно, что в начале августа в интервью изданию LB.ua он заявил, что не может назвать Столара другом.

"Я знаком с тысячами людей. Друзей у меня… пальцев одной руки хватит. Поэтому я не назову Столара другом. Он – не мой друг. Не чиновник Киевской городской администрации и не депутат Киевсовета. Столар – бизнесмен, у него какие-то свои проекты. Его, как и Микитася, других застройщиков пытаются привязать к Кличко. Но это неправда. Я знаком со всеми застройщиками в Киеве, со всеми бизнесменами в городе. Но называть их всех моими друзьями – преувеличение. И говорить, что я отстаиваю их интересы, – манипуляция, не более", – подчеркнул тогда мэр Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Виталий Кличко Столар Вадим Михайлович
Место
Украина Киев
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Pape Lena
Pape Lena
Это уже давно и всем известно: Умеешь хорошо врать - значит тебе почетное место в политике Украины!...увы это правда и очень печальная...
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