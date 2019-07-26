"Выйди, разбойник!" Оскорбленный Зеленским чиновник придумал ответ президенту

Секретарь горсовета Борисполя (Киевская область) Ярослав Годунок, которого президент Владимир Зеленский назвал разбойником и выгнал с совещания, намерен судиться против главы государства.

Он считает, что были нарушены его права на честь и достоинство, и уже обратился к адвокату. Об этом Годунок написал на своей странице в Facebook.

"Мы настроены на победу в деле по защите моей чести, достоинства и деловой репутации, которые пострадали от противоправных обвинений гаранта Конституции", – заявил он.

Ярослав Годунок (слева) и адвокат Facebook Ярослав Годунок

Скандал между Зеленским и Годунком произошел 10 июля во время визита президента в Борисполь. Зеленский обратился к Годунку по поводу его судимости за разбой и отправил его "гулять".

Также президент обещал позвонить и.о. главы СБУ Ивану Баканову "насчет этого черта", то есть Годунка.

После этого Годунок позвонил в студию телеканала и в прямом эфире попытался оправдаться за обвинения, которые ему выдвинул глава государства.

Как писал OBOZREVATEL, позже он назвал инцидент "маленьким недоразумением" и сказал, что не будет обращаться в суд. Годунок сказал, что и сам агитировал голосовать за Зеленского на президентских выборах.

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