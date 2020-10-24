В протоколах для местных выборов в Киеве обнаружили ошибки

В бланках протоколов, подготовленных для местных выборов в Киеве, были зафиксированы ошибки: перепутанные названия партий, их порядковые номера и фамилии кандидатов.

Об этом 24 октября на странице в Facebook заявила пресс-служба Киевской городской организации "Европейская Солидарность". "Не успел начаться процесс голосования на местных выборах, как в Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов", – сказано в сообщении.

По словам представителей организации, территориальная избирательная комиссия уже была готова развезти бланки протоколов в участковые комиссии.

"Считаем, что эта манипуляция могла стать поводом для срыва всего избирательного процесса в столице", – говорится в заявлении.

"Европейская Солидарность" добавила, что возлагает всю ответственность за совершенные действия на власть, "которая действует в интересах партии "Слуга народа", и которая делегировала своих представителей в руководство Территориальной избирательной комиссии в Киеве".

ТИК в Киеве призвали в срочном порядке исправить все ошибки в протоколах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в период с 5 сентября по 24 октября 2020 года в Национальную полицию Украины поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.