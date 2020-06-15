Выборы в Киеве: Кличко заявил о лжи и манипуляциях

Мэр Киева Виталий Кличкозаявил, в столице началась "грязная" избирательная кампания. Глава города призвал будущих кандидатов не тратить средства на распространение лжи и манипуляций.

Об этом глава города сообщил на брифинге в понедельник, 15 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я понимаю, что многие политики уже начали избирательную кампанию. Вижу, насколько грязной она будет. Но будущие кандидаты и их "группы поддержки", не тратьте денег на распространение лжи и манипуляций! Предъявляйте свои конкретные достижения и программы", – сказал мэр.

Кличко навел пример, когда в СМИ появлялись "сенсационные" материалы, якобы он нарушал карантин.

"Я иногда провожу встречи или ужинаю на летних террасах ресторанов и кафе. Это да. И киевляне меня могут там увидеть, подойти пообщаться", – добавил он.

Он напомнил, что в Украине ослабили карантин, поэтому по улицам можно передвигаться группами по 8 человек, а за столом на террасе сидеть в компании до 4 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы лидеры рейтинга на выборах мэра Киева.