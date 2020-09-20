Зеленский пояснил, почему "понаехавшие" могут управлять Киевом, и "заглянул" в историю

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эффективно управлять Киевом сможет не только коренной житель, и поддержал кандидата на должность мэра от "слуг" Ирину Верещук.

Об этом глава страны сказал в воскресенье, 20 сентября, на съезде киевской ячейки партии "Слуга народа". Трансляция события велась на Facebook-странице Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В контексте местных выборов 25 октября часто приходится слышать, что Киевом может эффективно управлять только коренной киевлянин.

Знаете, мы с вами находимся в университете Тараса Шевченко, который родился не в Киеве, собственно как и Грушевский, Драгоманов, которые преподавали не здесь. Как и, кстати, Евгений Патон, мост которого ежедневно служит киевлянам, как и названный "киевским Гауди" архитектор Городецкий", – отметил Зеленский.

Выступление президента возле главного корпуса Киевского национального университета. Скриншот трансляции

"Нет, это не означает, что Киеву не приносили славу люди, рожденные здесь. Достаточно вспомнить Сикорского, Малевича, Лобановского. Просто чтобы работать на благо города – необязательно быть "коренным", – продолжил президент.

Он подчеркнул, что кандидату необходимо обязательно быть порядочным, трудолюбивым, честным, талантливым, "и вкладывать в этот город свое сердце и душу".

"Верю, что именно таким человеком является кандидат на должность городского головы Киева Ирина Верещук", – сказал украинский глава.

Президент также напомнил, что в прошлом году в одном из рейтингов по качеству жизни Киев занял 173-е место, уступив столицам Габона и Уганды. Среди украинских городов, признанных лучшими для жизни, Киев не вошел даже в первую десятку.

"При этом Киев среди лидеров в рейтинге за уровнем загрязненности воздуха, который возглавляет второй год подряд, и в рейтинге самых дорогих городов для жизни, где Киев ежегодно поднимается на десятки позиций вверх", – подчеркнул он.

Зеленский сказал, что хотел бы видеть столицу городом, который "тонет в цвете каштанов, а не МАФов возле каждой станции метро".

"Где, возвращаясь домой вечером, не участвуешь в многочасовом квесте "найти себе место для парковки", где устроить ребенка в детский сад – не будет невозможной миссией, где величественные склоны Днепра будут радовать глаз всех, а не только жителей построенных рядом небоскребов. Где будут снимать лучшие фильмы и будут приезжать туристы со всего мира. Город для киевлян, всех украинцев и гостей столицы", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский подписал законопроект №3995, который разрешил кандидатам баллотироваться на местных выборах без предоставления справки о судимости.