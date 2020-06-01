Партия "Слуга народа" определится со своим кандидатом на пост мэра Киева в ближайшие две-три недели по итогам праймериз.

Как передает РБК-Украина, об этом рассказал источник в руководстве политической силы, отметив, что предусматривается несколько форматов праймериз.

Будет проведено голосование среди "слуг" и городская конференция президентской партии, где могут пройти дебаты между кандидатами.

Планируют также учитывать данные закрытых социологических опросов по потенциальным кандидатам. Однако от любых онлайн-форматов откажутся.

"Фактически, все выступают против каких-то онлайн-голосовалок, потому что сразу появятся боты, накрутки, покупные голоса и так далее", – сказал собеседник.

Выборы в Киеве пройдут осенью. Иллюстрация

По данным OBOZREVATEL, кандидатами на кресло мэра Киева от "Слуги народа" являются Николай Тищенко, Александр Ткаченко и Александр Дубинский. Был озвучен также вариант с первым замглавы Офиса президента Сергеем Трофимовым. Также есть информация, что "слуги" могут выдвинуть кандидатом главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

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