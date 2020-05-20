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20 мая • обновлено в 19:42
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/ Политика

"Слуги" решили избавиться от Тищенко: названы кандидаты на пост мэра Киева

  • Кресло мэра Киева примеряют Тищенко, Ткаченко, Дубинский и Трофимов

  • «Слуги»-мажоритарщики не поддерживают Тищенко и хотят создать отдельный штаб

  • Зеленский пообещал, что в «Слуге народа» обязательно проведут праймериз

  • Местные выборы по всей Украине пройдут осенью 2020 года

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Во фракции "Слуга народа" разгорелся новый внутренний конфликт в связи с грядущими выборами мэра Киева.

Как стало известно OBOZREVATEL, "слуги"-мажоритарщики, избранные по столичным округам, не доверяют киевскому штабу СН, который возглавляет нардеп Николай Тищенко.

В связи с этим они провели собрание без Тищенко и обсудили предстоящие местные выборы. Более того, они также планируют создать свой отдельный штаб, а затем предложить президентской политической силе составить список кандидатов по принципу 50% на 50% – из "слуг"-мажоритарщиков и тех, которые прошли в парламент по списку партии.

Сейчас есть информация о том, что кандидатами на кресло мэра Киева являются нардеп Александр Ткаченко, представляющий первую десятку списка СН, Александр Дубинский, который избирался по мажоритарке в Киевской области, а также Сергей Трофимов – первый заместитель главы Офиса президента.

Сам Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что в любом случае будет поддерживать кандидата от "Слуги народа", однако перед этим внутри политсилы пройдут праймериз, на которых и будет определен кандидат.

В "Слуге народа" конфликт из-за выборов мэра Киева. Иллюстрация

В "Слуге народа" конфликт из-за выборов мэра Киева. Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, на местных выборах осенью 2020 года "Слуга народа" рассчитывает на 30-40% поддержки. Однако глава партии также рассказал о проблеме с кадрами и о том, что во многих городах "слугам" будет тяжело одолеть местных мэров.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Местные выборы в Украине
Персоны
Николай Тищенко Сергей Трофимов Александр Ткаченко Александр Дубинский
Место
Украина Киев
Тег
Партия Слуга народа
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