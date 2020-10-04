Дубинский возглавил список "Слуги народа" на выборах в Киеве

Дарья Дурова Политика 18:19, 4.10.2020 Обновлено: 18:23, 4.10.2020

Народный депутат Украины Александр Дубинский возглавил избирательный список кандидатов в депутаты Киевского областного совета от партии "Слуга народа".

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии. Всего в списке 84 кандидатов от СН.

Кроме бывшего журналиста 1+1 Дубинского, среди кандидатов есть и другие сотрудники медиа. В частности: корреспондент "плюсов" Владимир Тимофийчук (четвертый номер), журналист Игорь Колтунов (9), продюсер Алена Шерепа (14), редактор Наталья Книга (17), администратор управления журналистских проектов Олеся Шерепа (44).

Скриншот
Первая пятерка списка "слуг".
cvk.gov.ua

Напомним, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

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